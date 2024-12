Fondi, sabato la presentazione del libro “La via per l’equilibrio muscolare”

Sabato 28 dicembre, a Fondi, Palazzo Caetani farà da sfondo alla presentazione di “La via per l’equilibrio muscolare – Guida pratica”, libro a cura delle edizioni Palinsesto.

Si tratta di una pubblicazione a firma del fondano Luigi Marzano, noto fisioterapista non vedente. Sarà presentata durante un evento che prenderà il via dalle 17.30, e parte del ricavato della vendita andrà a sostenere le attività del centro diurno per disabili adulti L’Allegra Brigata, realtà organizzatrice dell’appuntamento.





La presentazione sarà arricchita dalla partecipazione della scuola Professional Dance Art Itri, che vedrà le danzatrici Shona Rye e Rosanna Leone portare in scena “Donne”, spettacolo basato sulle coreografie di Francesco Azzari.