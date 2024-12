Cisterna di Latina, nuovo parcheggio a servizio dell’ufficio postale

Cinquantasei nuovi posti auto a servizio dell’ufficio postale, di cui quattro destinati a disabili, e altri servizi sulla via Appia ,nella frazione di Le Castella. A Cisterna di Latina è stato aperto finalmente al pubblico venerdì mattina il parcheggio realizzato nell’ambito dell’ampliamento dello stabilimento della Ondulit Italiana Spa.

“Al parcheggio – spiegano dal Comune – si accede da via Civitona, ma la novità rispetto al progetto iniziale riguarda l’apertura di un passaggio pedonale, dotato di rampa per disabili, realizzato da questa amministrazione, che permette quindi di accedere ai servizi postali e commerciali in totale sicurezza”.





Frutto dello scomputo degli oneri e asservimento relativo all’ampliamento dello stabilimento, il parcheggio misura 3.302 metri quadrati ed è dotato di illuminazione con lampioni fotovoltaici, oltre ad una rete di smaltimento acque meteoriche.

Al momento dell’apertura dell’area erano presenti il sindaco Valentino Mantini, l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli, i consiglieri comunali Giovanni Santelli e Massimiliano Leoni, alcuni rappresentanti delle associazioni locali.