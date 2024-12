Fuochi d’artificio illegali, sequestro record

La Polizia di Stato – Questura di Latina con l’approssimarsi delle tradizionali festività natalizie e di San Silvestro ha intensificato le attività di contrasto al commercio di prodotti pirotecnici illegali giacché tale forma di divertimento spesso si svolge con modalità non appropriate, senza l’osservanza delle necessarie cautele e precauzioni che possono comportare conseguenze anche gravi per l’incolumità degli utilizzatori e di coloro che gli sono vicini.

A tal riguardo, come condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato previsto un potenziamento dei controlli, anche al fine di contemperare il necessario livello di sicurezza con le legittime aspettative della popolazione e del comparto economico interessato.





Ad Aprilia, nella rete dei controlli svolti dai poliziotti del Commissariato di Cisterna è incappato un cittadino straniero, trovato in possesso di 6 scatoloni contenenti fuochi d’artificio ad alto potenziale e per i quali non era in grado di produrre alcuna certificazione.

È stato quindi ritenuto opportuno procedere a perquisizione dell’abitazione dell’uomo dove, all’interno del garage, è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale del peso complessivo lordo di 850 chilogrammi, per un totale di 208 batterie di razzi pirotecnici.

A rendere il tutto ancora più pericoloso è la circostanza che in caso di esplosione l’intera struttura sarebbe stata coinvolta, con gravi conseguenze anche per gli edifici vicini.

I poliziotti, insieme ad operatori specializzati del settore, hanno provveduto a mettere in sicurezza tutto il materiale rinvenuto, il cui valore ammonta ad oltre 20.000 euro.

Quello di lunedì scorso rappresenta uno dei più ingenti sequestri di articoli pirotecnici operato dalle Forze di polizia in provincia di Latina negli ultimi 10 anni.