Incidente a Latina, ritrovata l’auto del tizio con il calice fuggito

La vicenda di quanto avvenuto a Latina, in via Ecetra all’altezza di via Quarto sabato sera si completa di alcuni dettagli.

Aveva fatto il giro del web il sinistro, anche per via del comportamento dell’automobilista a bordo di un’Audi Q8 che, secondo le testimonianze di alcuni presenti, dopo l’impatto, sarebbe sceso dall’automobile avrebbe bevuto da un calice in vetro poi lasciato sulla carreggiata e si sarebbe dato alla fuga a bordo del proprio mezzo.





L’automobile è stata ritrovata dopo diverse ore in una zona non molto distante della Marina di Latina, mentre il conducente della Mercedes (l’altra auto coinvolta) ha ottenuto 30 giorni di prognosi.

La Polizia Locale di Latina sta conducendo le indagini. Dopo aver recuperato il Suv abbandonato, sembra che sia le testimonianze che le immagini di videosorveglianza vadano nella stessa direzione: si cerca un giovane. L’automobile, tra le altre cose, era stata presa a noleggio qualche settimana prima. Sequestrato e sottoposto a specifiche analisi anche il calice lasciato sull’asfalto dopo l’incidente.