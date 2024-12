Terracina, blitz della Municipale: sequestrata una piscina abusiva

Una piscina abusiva è stata sequestrata dal Nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Terracina. Nel corso delle attività di controllo specifiche del territorio per contrastare i reati edilizi e ambientali, gli agenti del comandante Mauro Renzi hanno individuato la struttura – in calcestruzzo – in una proprietà a ridosso della costa sulla strada provinciale per San Felice Circeo, in un’area sottoposta a diversi vincoli. L’area è stata sequestrata e i proprietari, residenti in un’altra provincia, sono stati denunciati. “Le attività di controllo anche a tutela dell’ambiente proseguono”, fanno sapere dalla polizia locale .