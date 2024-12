Fuochi d’artificio pericolosi e un etto di marijuana in casa, blitz dei finanzieri a Terracina

A seguito di un’attività informativa e di successivi riscontri dinamici quali appostamenti e osservazioni sul territorio, i finanzieri della Compagnia di Terracina hanno individuato e sottoposto a sequestro un elevato quantitativo di prodotti pirotecnici non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e comunitaria, pubblicizzati e proposti per la vendita su piattaforme social in assenza delle previste autorizzazioni e a prezzi particolarmente competitivi. Fuochi d’artificio fuorilegge e pericolosi, venduti su dei gruppi Facebook e stipati in un’abitazione di Borgo Hermada.

Le Fiamme gialle pontine hanno rinvenuto circa 20 chili di articoli pirotecnici (oltre 1000 pezzi) particolarmente pericolosi. Materiale, evidenzia il Comando provinciale, custodito “in assenza delle più elementari regole di sicurezza e pronti per essere immessi in commercio sul retro di una abitazione privata di Terracina”. Inoltre, sono stati rinvenuti circa 100 grammi di marijuana.





L’attività dei finanzieri della Compagnia di Terracina ha permesso quindi di denunciare alla Procura della Repubblica di Latina un trentenne del posto. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati alla ricostruzione dei flussi di denaro movimentati, al fine di verificare la posizione dei responsabili dal punto di vista fiscale nonché individuare la filiera di approvvigionamento.

“L’operazione condotta testimonia la costante attenzione rivolta alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e della prevenzione e repressione degli illeciti in materia di contrasto alla contraffazione”, commenta il Comando provinciale della guardia di finanza. “Si tratta, evidentemente, di un settore particolarmente delicato, in cui l’attenzione delle Fiamme gialle è sempre elevata e l’impegno è massimo a tutela della collettività e dei consumatori finali di tali prodotti, i quali, attratti in buona fede dai prezzi sensibilmente inferiori rispetto alle merci ‘regolari’, possono esporsi a rischi per la propria salute”.