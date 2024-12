Anziano di Gaeta travolto e ucciso a Latina, la conducente dell’auto indagata per omicidio stradale

Stava attraversando, quando è stato travolto mortalmente dall’auto condotta da una ragazza, ora indagata dalla polizia locale con l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Vittima dell’investimento Alberto Macone, un 84enne originario di Gaeta, deceduto in un incidente avvenuto giovedì sera nel pieno centro di Latina.

In quei momenti l’anziano si trovava in compagnia del genero, un avvocato del capoluogo. Si trovavano proprio davanti al palazzo del tribunale di piazzale Buozzi, quando Macone è stato colpito in pieno da una Toyota Aygo che percorreva viale dello Statuto proveniente da via XXIV Maggio. La donna al volante non è riuscita a evitare l’impatto, l’84enne è spirato poco dopo in ambulanza.





Oltre al sequestro dell’auto, a margine del dramma gli agenti della polizia locale hanno disposto esami tossicologici a cui la guidatrice indagata è risultata negativa, ed accertamenti sul suo smartphone, per verificare se possa essersi distratta proprio per l’uso del telefono.