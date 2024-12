Trovato con occhiali rubati, denunciato straniero a Fondi

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Tenenza di Fondi, a conclusione di accertamenti scaturiti da una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, hanno deferito, in stato di libertà, un 46enne, di origini straniere e già noto alle Forze di Polizia, dimorante nella zona, per il reato di ricettazione.

Nello specifico, i Carabinieri di Fondi, all’esito di indagini già avviate dall’Arma di Sacile (PN), in relazione al furto di 12 paia di occhiali, griffati, dall’interno di un’attività commerciale avvenuto in quel comune lo scorso mese di luglio, hanno eseguito il decreto di perquisizione delegata, senza rinvenire quanto ricercato. Tuttavia, la predetta attività di ricerca ha permesso di ritrovare 4 paia di occhiali di marca, ma non di quelli asportati a Sacile.





Dai successivi accertamenti eseguiti dai Carabinieri al fine di tracciare la provenienza del materiale suddetto, è emerso che gli occhiali erano stati asportati, con destrezza ed in data imprecisata, da un negozio di ottica del frusinate. La merce recuperata, previo riconoscimento e formalizzazione della querela, è stata restituita al legittimo proprietario.

L’attività di polizia giudiziaria ha permesso altresì di rinvenire nella disponibilità dell’indagato 5 borselli da uomo, opportunamente modificati, in maniera tale da renderli idonei ad eludere i sistemi di antitaccheggio, solitamente presenti nelle attività commerciali, sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.