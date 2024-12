Tentato furto in casa, denunciato 55enne

Nel corso della nottata tra mercoledì e giovedì i Carabinieri di Latina sono intervenuti in una via del Capoluogo a seguito di richiesta al 112.

Un’allarme di effrazione in casa, infatti, aveva messo in allerta in carabinieri che, una volta sul posto hanno individuato ed identificato un uomo di 55 anni del posto già noto alle forze dell’ordine. Questi deve rispondere del reato di furto in abitazione.





Informata la proprietaria di casa che non risiede nel capoluogo, i Carabinieri stanno cercando di capire, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, se l’uomo stesse agendo da solo o di concerto con eventuali complici.