Sassaiola contro l’autobus del Latina Calcio, denunciati 4 ultras

La Polizia di Stato ha identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria quattro appartenenti al gruppo ultras locale denominato “Leone Alato” che, lo scorso 7 dicembre, si sono resi responsabili di una vera e propria sassaiola contro l’autobus della squadra Latina Calcio 1932, in viaggio verso Latina dopo l’incontro di calcio “Potenza vs Latina Calcio 1932”, disputatosi presso lo stadio “A. Viviani” di Potenza.

In particolare, il gruppo di tifosi ultras locali a bordo di un minivan, dopo aver sorpassato l’autobus in cui viaggiava la squadra e personale del Latina Calcio 1932, giunto all’altezza della rotonda che interseca via del Murillo in località Sezze, arrestavano la corsa del minivan impedendo all’autista del bus della squadra pontina di proseguire la marcia.





Nel frangente 6/7 soggetti, con volto travisato, scendevano dal citato veicolo e, dopo aver gridato frasi offensive ed intimidatorie nei confronti dei giocatori e della Società del Latina Calcio, iniziavano a colpire violentemente con calci e pugni la fiancata dell’autobus provocandone il danneggiamento, quindi lanciavano sassi all’indirizzo dei vetri del veicolo ed un artifizio pirotecnico, suscitando grande paura e sgomento tra i passeggeri.

Le indagini, condotte da personale della DIGOS di Latina e coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, hanno consentito di cristallizzare i fatti e raccogliere elementi necessari per la ricostruzione degli episodi in argomento che hanno portato all’identificazione e al deferimento all’AG degli autori degli episodi sopra descritti.