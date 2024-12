Sabaudia, torna la magia del Natale con il Phoenix Gospel Choir

E’ uno degli eventi più attesi in provincia di Latina e non solo quello che si terrà sabato 21 dicembre presso la chiesa della Santissima Annunziata a Sabaudia a partire dalle 21.30. Torna a grande richiesta il Phoenix Gospel Choir nell’ambito dell’evento “La Magia del Natale, Sabaudia Merry Christmas – Notti di Emozioni” promosso ed organizzato dalla Manfredi Event di Raffaele Manfredi. “Change your life whit a smile”, questo il fil rouge del concerto reso possibile grazie all’ospitalità di don Massimo Castagna, che vedrà salire sul palco da circa 30 coristi accompagnati dagli eccezionali musicisti della band composta da: piano, organo e tastiere, chitarra, basso e batteria.

“Questo progetto – commenta Raffaele Manfredi – nasce dall’amore tra me, il Gospel e la città di Sabaudia. Non è la prima volta che il Phoenix Gospel Choir emoziona la città delle dune basti pensare al grande successo del concerto tenutosi la scorsa estate al Belvedere. Sono artisti unici per talento e passione che ancora una volta rivisiteranno brani gospel e non per offrire uno spettacolo imperdibile. Vorrei ringraziare il Comune di Sabaudia, Assessorato Turismo e Spettacolo che ha concesso il patrocinio nonché un contributo economico all’evento, l’Associazione Pro Loco per il patrocinio e la Confcommercio Sabaudia per la preziosa collaborazione. Fondamentali come ogni anno sono gli sponsor e i ragazzi dello staff che si occupano dell’accoglienza. Ovviamente un ringraziamento speciale va a don Massimo per l’ospitalità rispetto a un evento che, mi preme sottolinearlo, ha finalità sociale”.





All’ingresso della Chiesa della Santissima Annunziata sarà infatti posizionata un’urna. L’ingresso è gratuito ma sarà possibile comunque fare una donazione, l’intero ricavato sarà devoluto alla Caritas. Quella del 21 dicembre sarà una notte di emozioni ma anche di sorprese. Ad esibirsi insieme al coro ci sarà anche Namite Selvaggi vincitrice dell’ultima edizione di “Io Canto Generation”. L’allestimento sarà curato da “Maison et Cadeaux Sabaudia” grazie anche alla collaborazione di “Vivai Pontini”. Gli omaggi floreali saranno realizzati da “M’Ama non m’ama” e nel corso della serata sarà donata una creazione originale dedicata all’evento realizzata da “I Gioielli del Mare”. Foto e video saranno curati di “Jelly Fish”. Il programma della Manfredi Event riserva però un altro grande evento, una sorpresa per ora, che si terrà il prossimo 5 gennaio presso l’Oasi di Kufra, sempre ad ingresso libero e con finalità benefiche.

IL CORO – I Phoenix sono nati nel 2016 e da allora non si sono più fermati. Partiti da piccoli concerti in chiese locali in pochi anni hanno conquistato il panorama nazionale esibendosi in luoghi prestigiosi dal punto di vista spirituale e storico emozionando migliaia di spettatori. Il loro scopo è diffondere il Gospel e il suo Verbo, la loro cifra è la versatilità con un repertorio vasto e studiato minuziosamente. Diretti dal maestro Sergio Mangolini che si avvale della collaborazione di professionisti del settore (Antonella Caiazzo, Paolo Scandozza, Rocco Guglietta, Andrea D’Ascia, Klajd Kalaja) i Phoenix convogliano gli stili, le voci e le emozioni attraverso la loro musica creando anche mash up con brani celebri del repertorio internazionale e italiano. Il tutto senza mai perdere il fil rouge che lega in modo indissolubile voci e musica alla tradizione e alla cultura Gospel.