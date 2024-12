Lite in condominio, scatta il ritiro delle armi

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Stazione di Terracina, a conclusione di un’attività di indagine preliminarmente condotta, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 55 anni del luogo, per il reato di minaccia.

Le indagini dei Carabinieri sono scaturite dalla querela presentata dalla parte offesa a seguito di dissidi accaduti in ambito condominiale, durante i quali era stato minacciato dall’indagato.





Poiché dai successivi accertamenti è emerso che l’indagato era regolarmente in possesso di armi da fuoco ed un titolo di polizia per la detenzione, i militari dell’Arma hanno proceduto al ritiro cautelativo delle armi, affidandole ad un conoscente del predetto ed al contestuale ritiro anche del titolo di polizia, informando le preposte Autorità dell’avvenuto ritiro cautelativo per gli ulteriori provvedimenti.