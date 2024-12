La città di Fondi piange “Zio Jerry”

Gerardo Faiola, noto ai cittadini di Fondi come “Zio Jerry”, è deceduto nelle prime ore di giovedì presso l’ospedale Fiorini di Terracina. L’84enne era stato investito da un furgone lungo Corso Appio Claudio nella mattina di mercoledì e, sebbene non sia ancora chiaro se la morte sia collegata direttamente all’incidente, la sua scomparsa ha gettato un’ombra di tristezza sulla comunità.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 10.30 di mercoledì, quando un furgone delle consegne, probabilmente in manovra in retromarcia lo ha investito facendolo cadere a terra lungo Corso Appio Claudio. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e il personale del 118, mentre in tanti si sono fermati per prestargli soccorso e rincuorarlo. Sembrava si fosse trattato più di un grosso spavento, tant’è che anche in città si era tirato un sospiro di sollievo dopo il trasferimento presso l’ospedale di Terracina. La situazione è precipitata durante la notte. Zio Jerry è deceduto intorno alle 4.30 del mattino di giovedì.





Nato nel 1940, Zio Jerry era una figura conosciuta e amata a Fondi, non solo per il suo lavoro come messo comunale e custode del Palazzetto dello Sport, ma anche per le sue passioni. Per anni al centro del mondo dello sport, è stato massaggiatore e allenatore delle giovanili di calcio, nonché fervente tifoso della Juventus. Era anche un profondo conoscitore delle tradizioni locali e delle genealogie familiari, un vero e proprio archivio vivente della città.

I funerali si terranno solo dopo il completamento delle indagini e lo sblocco della salma. La città di Fondi si raccoglie nel ricordo di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva della comunità.