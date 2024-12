Comune e ATER insieme per riqualificare il centro storico

Il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo, ha annunciato l’approvazione in giunta dello schema di accordo che verrà sottoscritto nei prossimi giorni con ATER Latina. Questa importante collaborazione mira a riqualificare il tessuto urbano, promuovendo il recupero del patrimonio edilizio esistente e dismesso, con particolare riferimento ai due centri storici di Castelforte-San Giovanni e Suio Paese.

“Con questo accordo – ha dichiarato il sindaco Pompeo – intendiamo avviare un percorso di rigenerazione urbana che restituisca ai nostri centri storici la vitalità e l’attrattività che meritano. Attraverso una sinergia con ATER Latina, potremo accedere a risorse regionali, nazionali ed europee per realizzare interventi di recupero e rivitalizzazione, con particolare attenzione al fabbisogno abitativo sociale”. L’obiettivo è quello di ricomporre il tessuto urbano, valorizzando i centri storici come depositari dell’identità storico-culturale del territorio. Gli interventi previsti si ispireranno ai principi della sostenibilità ambientale e sociale, privilegiando soluzioni che riducano il consumo di suolo e favoriscano la rigenerazione urbana. “Siamo convinti che questa collaborazione con ATER Latina rappresenti un’opportunità unica per il nostro territorio – ha concluso il sindaco Pompeo –. Insieme lavoreremo per creare un futuro migliore per i nostri cittadini, valorizzando il nostro patrimonio e promuovendo uno sviluppo sostenibile”.