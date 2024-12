Trovato con 70 grammi di cocaina, arrestato

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cori hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 36 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, i Carabinieri, durante un posto di controllo, hanno fermato l’indagato che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 53 grammi di cocaina.





Successivamente, la perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo, dove è stata rinvenuta sostanza stupefacente del medesimo tipo, per un totale di ulteriori 20 grammi, suddivisa in 50 dosi.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto con rito direttissimo che si è celebrata nella mattinata odierna, all’esito della quale è stato convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla P.G..

La cocaina sequestrata, del quantitativo complessivo di oltre 70 grammi, nell’ambito delle disposizioni che saranno impartite dall’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta alle analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.