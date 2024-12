Terracina, via del Rio diventa pedonale

La Giunta Comunale ha deliberato l’istituzione di un’area pedonale urbana in via del Rio e nel tratto attiguo di via Alessandro Volta. Si tratta di un altro tassello dell’opera di riqualificazione e di valorizzazione di Borgo Pio, con i lavori finanziati grazie ai fondi del Pnrr.

L’intervento in via del Rio, un collegamento strategico tra la centralissima via Roma e via Lungolinea Pio VI, sta infatti arrivando a conclusione, con il progetto che ha previsto prima la rimozione dell’asfalto e poi il posizionamento di pavimentazione in lastre, dopo la sistemazione dei sottoservizi. L’intenzione di pedonalizzare la strada deliberata ora dalla Giunta Comunale deriva dalla volontà di rendere più fruibile l’area, in sintonia con l’intero intervento di rigenerazione urbana del quartiere Borgo Pio, e in particolare con il nuovo ponte di collegamento ciclopedonale e la sistemazione dell’area parcheggio denominata Sirio.





Si avvia dunque a conclusione un altro cantiere, dopo che sono terminati i lavori di riqualificazione di Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e ora anche i lavori del parcheggio Sirio. Anche questa un’area strategica rinnovata a disposizione dei cittadini, che è stata già aperta in attesa della regolamentazione della sosta. Proprio davanti al parcheggio è in via di completamento il nuovo ponte ciclopedonale che collegherà con l’area conosciuta a Terracina come “Deserto”.

«Sono soddisfatto perché cresce in Città il numero dei cantieri aperti come cresce anche il numero dei cantieri che si sono chiusi, con i lavori giunti al termine. Siamo certi che pedonalizzare via del Rio rappresenti una misura importante per assicurare la migliore vivibilità complessiva dell’area da un punto di vista ambientale, acustico e in generale di sicurezza della circolazione», ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice.

«Siamo consapevoli dei disagi che i cantieri hanno causato e causano ai cittadini, e li ringraziamo per la pazienza. Come abbiamo sempre detto, abbiamo cercato di sfruttare nel migliore dei modi i finanziamenti ottenuti, e contiamo di restituire alla Città l’intera area valorizzata, nel segno del decoro e nel rispetto della nostra storia», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.