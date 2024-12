Idrogeno nell’industria: perché utilizzarlo

La transizione energetica richiede il passaggio da fonti energetiche inquinanti ed esauribili a nuove fonti rinnovabili e l’applicazione di un modello di produzione, distribuzione e consumo di energia più sostenibile. L’obiettivo definito dall’Unione Europea è la carbon neutrality entro il 2050, per mitigare il riscaldamento globale, migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale e le emissioni.

Tra le risorse energetiche chiave per un futuro più positivo c’è l’idrogeno, ormai largamente adottato anche nell’industria per affrontare le sfide energetiche e raggiungere i traguardi indicati. L’idrogeno può infatti essere utilizzato in una vasta gamma di processi industriali, sia come combustibile che come materia prima.





Dall’uso diretto dell’idrogeno nei processi industriali alle nuove soluzioni di cogenerazione, dai sistemi per favorire la penetrazione delle fonti rinnovabili alla produzione di elettrolizzatori e celle a combustibile per la diffusione dell’idrogeno come fonte energetica pulita, vediamo perché questo vettore energetico è considerato sempre più sicuro e altamente efficiente.

Sostenibilità nell’industria

L’idrogeno ha il potenziale per ridurre significativamente l’impronta di carbonio nelle industrie, soprattutto quelle ad alto consumo energetico considerate altamente inquinanti (industria pesante, metalmeccanica, dei trasporti, ecc.).

Per questo, il primo e fondamentale vantaggio nell’utilizzo dell’idrogeno all’interno del mondo industriale (soprattutto l’idrogeno verde, la variante pulita dell’idrogeno), è sicuramente una significativa riduzione delle emissioni di CO2. Inoltre, puntare maggiormente sull’idrogeno significa ridurre sempre di più la dipendenza dalle fonti fossili dannose per il Pianeta e accelerare così il processo di decarbonizzazione, andando a creare un ciclo industriale più sostenibile.

Efficienza energetica dell’idrogeno

Una caratteristica fondamentale dell’idrogeno è la sua densità energetica elevata: questo significa che l’energia che si può sviluppare è maggiore rispetto a quella ottenuta dalla stessa quantità di combustibile tradizionale.

Tradotto in termini più comuni, vuol dire che l’energia derivante dall’idrogeno garantisce una maggiore efficienza energetica e permette di ridurre gli sprechi e ottimizzare l’uso dell’energia. Inoltre, grazie alla possibilità di stoccaggio e trasporto, l’idrogeno può anche essere utilizzato come mezzo per immagazzinare energia e distribuirla quando la domanda è alta o quando la produzione rinnovabile non è sufficiente.

Innovazione e progresso grazie all’uso dell’idrogeno

Oltre a garantire vantaggi diretti, la diffusione dell’utilizzo dell’idrogeno ha anche un beneficio secondario: quello di promuovere l’innovazione e il progresso tramite lo sviluppo e il rinnovamento delle infrastrutture energetiche e la circolazione di soluzioni d’avanguardia, che consentono a tutti i settori industriali di crescere ed evolvere sul mercato del futuro.

L’adozione dell’idrogeno, inoltre, sta anche favorendo lo sviluppo di nuovi settori economici e modelli di business innovativi e sta dando una fondamentale spinta verso la digitalizzazione e l’automazione per migliorare l’efficienza e la sicurezza.

Benefici economici per l’industria

In ultimo, l’adozione dell’idrogeno a livello industriale garantisce anche importanti benefici a livello economico.

Molti governi e organizzazioni internazionali stanno infatti implementando politiche che incentivano l’uso dell’idrogeno, sotto forma di sussidi, finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo e vantaggi fiscali per le Imprese che scelgono consapevolmente di adottare tecnologie a idrogeno. Ci sono poi importanti misure a livello europeo, che presto avranno un impatto anche sul contesto italiano, in termini di idrogeno e industria.