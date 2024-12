Denunciato per truffa un 28enne

I carabinieri di Aprilia nei giorni scorsi hanno denunciato a piede libero un uomo di 28 anni residente in Campania e già noto alle forze di polizia, per il reato di truffa.

Nello specifico, a seguito della querela presentata da un uomo di 39 anni di origine albanese e residente nel frusinate, i Carabinieri hanno avviato un’indagine che, in breve tempo, ha permesso di identificare l’uomo.





In particolare, l’indagato, dopo aver pubblicato l’annuncio di vendita, su un noto sito e-commerce, di ricambi per auto, ha ottenuto il pagamento attraverso un bonifico per l’importo di 160 euro, senza consegnare l’oggetto, mai pervenuto all’acquirente, nonostante gli accordi raggiunti.