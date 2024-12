Consigli per trovare lavoro da remoto in Italia

Ammettiamolo: non tutti sono tagliati per un lavoro che prevede orari fissi e spostamenti. Ma sai cosa? Non c’è assolutamente niente di sbagliato in questo.

Se per cause di forza maggiore o per semplice predisposizione ti è difficile presentarti in un ufficio ogni giorno, non c’è motivo per cui tu debba essere escluso dal mondo del lavoro. Quello che molto probabilmente ti starai chiedendo, però, è come fare a trovare un lavoro retribuito abbastanza flessibile da adattarsi alle tue esigenze di vita.





La prima risposta è semplice: ciò che fa al caso tuo è un lavoro a distanza. Vediamo dunque di capire come poter trovare un lavoro da remoto in Italia, dalla creazione del curriculum ai canali su cui cercare.

Aumento della richiesta e dell’offerta per i lavori online

Il lavoro sta diventando sempre più digitale, ed è per questo che di anno in anno è sempre meno necessario doversi recare fisicamente in un ufficio, quanto meno per un sacco di lavori che un tempo l’avrebbero richiesto.

Il lavoro a distanza è il futuro, e se non tutti i datori di lavoro sono ancora arrivati a questa realizzazione, un numero sempre maggiore ci sta arrivando. Di certo, può essere incredibilmente gratificante dal punto di vista personale e finanziariamente redditizio. Dunque, che aspetto hanno questi lavori da remoto online?

Poiché il lavoro a distanza è reso possibile principamente grazie a Internet e alla tecnologia informatica, non sorprende che molte delle opzioni migliori e più flessibili del lavoro a distanza provengano dall’industria tecnologica, ma non è l’unica.

Trova la tua nicchia

Il mondo del lavoro a distanza, come detto poco fa, è ampio e non si limita a un singolo flusso di lavoro. Ciò significa che puoi scegliere tra molte nicchie che ti consentono di lavorare in remoto. Puoi provare a occuparti di sviluppo web, servizio clienti, contabilità, e-commerce e altro ancora.

Per scegliere la tua nicchia, metti nero su bianco quali sono le tue competenze e desideri: sarà fantastico trovare qualcosa che ti interessa o di cui hai una conoscenza preliminare. Se hai una recente esperienza aziendale in una o più determinate aree, allora sarà meglio rimanere sulla tua strada poiché hai abbastanza esperienza per continuare sul campo da remoto. In alternativa, puoi provare a esplorare una nuova direzione che ti rende veramente felice e più produttivo.

Ricerca su più piattaforme

Una volta individuata la tua nicchia devi ricercare più piattaforme che offrano opportunità di lavoro per il tuo campo. Questo aiuta a restringere le tue scelte ed esplorare ulteriormente quali opportunità di carriera ti aspettano.

Oltre ai siti che mirano a offrire opportunità remote a lavoratori e datori di lavoro, potresti anche voler esplorare vari social media. A volte le persone pubblicano sul loro feed qualsiasi opportunità di lavoro che mira ad assumere le persone migliori sul campo all’interno della loro rete.

In alternativa, ci sono anche alcune app che puoi scaricare che ti permettono di guadagnare da remoto. Potresti provare a controllare le guide riguardanti le migliori app per guadagnare denaro, il che ti consente di lavorare sul campo ma di essere comunque flessibile con i tuoi orari. Sarà l’occasione perfetta per rimetterti in piedi ma avere comunque il controllo del tuo tempo.

Crea il tuo curriculum

Quando fai domanda per qualsiasi tipo di lavoro, devi fornire al datore di lavoro il tuo curriculum più aggiornato. Questo dà loro una panoramica del tuo background professionale, ed è la prima fase in cui devi impressionare i tuoi datori di lavoro mostrando loro di cosa sei capace e mostrare i tuoi successi nel tuo campo.

Quando crei il tuo curriculum è importante mantenerlo il più breve e diretto possibile. Idealmente, tutto dovrebbe rientrare in una pagina. Puoi indicare le tue esperienze professionali sul campo, cosa fai e quali risultati eccezionali hai raggiunto. Dovresti anche menzionare le tue soft e hard skills che andranno a vantaggio del ruolo per cui ti stai candidando. Puoi inoltre includere alcune certificazioni pertinenti, e se stai facendo domanda per un campo che richiede risultati – come la scrittura o il design grafico – aggiungere il tuo portfolio sarebbe fantastico.

Impara nuove abilità

Magari se i già incredibile a fare quello che fai, ma non dovresti limitarti e pertanto essere aperto ad apprendere nuove abilità.

Man mano che la tecnologia si evolve, dovresti crescere con essa dotandoti delle giuste conoscenze. Questo ti migliorerà e ti consentirà di fornire risultati migliori per l’azienda mentre ti tieni aggiornato con le ultime tendenze. Inoltre, ciò impedisce all’azienda di assumere più persone per padroneggiare abilità diverse, e avrai punti di vantaggio sugli altri candidati. Inoltre, in questo modo potresti anche richiedere una retribuzione più alta.

Per concludere

Lavorare da remoto non è più un sogno al giorno d’oggi, ma una realtà che sta prendendo sempre più piede. Segui i consigli di questo articolo e preparati a trovare finalmente il lavoro a distanza che hai sempre desiderato.