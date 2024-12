Alla Civita uno spazio dedicato all’Arte

Inaugura domenica 22 dicembre alle 17.30 all’interno del Santuario della Madonna Civita a Itri uno spazio dedicato all’arte, alla riflessione e alla preghiera per la pace.

Ad esporre alcune opere sarà l’architetto e scultore di Lenola Peppino Quinto. L’allestimento dello spazio espositivo, che rimarrà a disposizione di fedeli e visitatori per tutto il periodo delle festività natalizie, è stato accuratamente predisposto in sinergia con il rettore del Santuario don Adriano Di Gesù.





Il titolo della mostra aperta al pubblico ogni giorno a partire da domenica è “I Caini e gli indifferenti”. L’obiettivo è quello di aiutare la riflessione e stimolare l’impegno di tutti per la costruzione di un’umanità pacificata.

Peppino Quinto è un nome noto nel territorio del sud della provincia pontina e dell’arcidiocesi di Gaeta. L’artista, che si è accreditato in decenni di opere ed esposizioni in numerose città italiane ed estere, diventando uno degli scultori più rappresentativi della zona, nelle scorse settimane è stato anche insignito del riconoscimento “Una vita per l’Arte 2024” conferito a Gaeta dall’associazione 900.