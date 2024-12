VIDEO – Esplosione in casa, le vittime salgono a tre. Un ferito grave

Sono tre le vittime del terribile incidente domestico avvenuto lunedì pomeriggio ad Aprilia, dove un villino è crollato dopo un’esplosione legata a una fuga di gas.

A perdere la vita la piccola Carlotta Marinangeli, che avrebbe compiuto 12 anni il 23 dicembre, la nonna Laura Di Petrillo, di 73 anni, e la 60enne Ornella Clementini, affittuaria di una porzione dello stabile, il cui corpo è stato rinvenuto sotto le macerie poco dopo l’una di notte, anche grazie alle unità cinofile del 115. Resta gravemente ferito Giovanni Raffa, ex consigliere comunale apriliano, marito della Di Petrillo e nonno della bambina.





L’esplosione che ha portato al collasso l’abitazione, con tanto di incendio, si è verificata intorno alle 17.30 in via Apollo, in zona Genio civile. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco, hanno operato i carabinieri.