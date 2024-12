Guardia costiera e scuola: a Ponza siglata una partnership

Lunedì mattina, presso il plesso scolastico in località Cavatella di Ponza, la dirigente scolastica Maria Rosa Valente ed il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza Dario Nicosia hanno firmato un innovativo accordo convenzionale sul lavoro marittimo e la promozione della cultura del mare.

Rivolto agli studenti della scuola secondaria superiore ad indirizzo Tecnico per il turismo, l’accordo assolverà all’auspicata funzione di connessione tra l’istituzione scolastica ed il mondo del lavoro, fondamentale in una realtà così fortemente proiettata verso il settore terziario. Alla cerimonia hanno partecipato il corpo docenti e gli alunni dell’Istituto comprensivo Carlo Pisacane di Ponza, le autorità locali, nonché il comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta Biagio Mauro Sciarra, presente anche in rappresentanza del Direttore Marittimo del Lazio Michele Castaldo.





“L’accordo – sottolinea la Capitaneria di Porto – conferma il sinergico rapporto ormai consolidato tra le due istituzioni, avviato con conferenze in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero e, nell’ultimo anno, proseguito con importanti eventi tra cui si ricordano il concorso nazionale ‘La cittadinanza del mare’, la ‘Giornata del mare e della cultura marinara’ e, in ultimo, l’attività con la divisione subacquea di ‘Mare Vivo’ ed Ponza Diving che, oltre ad aver portato alla rimozione e smaltimento di 300 metri di reti abbandonate sul fondale marino di Ponza, ha permesso ai giovani studenti di vivere una giornata a contatto con vari professionisti del mare ed i ricercatori dell’Università della Tuscia”.

Proseguendo in questa unità di intenti e ponendo al centro dell’attenzione la cultura del mare, nasce l’idea di predisporre un percorso di formazione per le competenze trasversali e per l’orientamento a favore degli studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo di Ponza, focalizzato:

• sull’acquisizione delle hard e soft skills richieste alle figure professionali a vario titolo impiegate nel settore marittimo, approfondendo il ruolo e le funzioni dell’Autorità Marittima;

• sulla predisposizione di momenti di incontro tra gli studenti ed i professionisti del mare che, quotidianamente, operano in sinergia con l’Amministrazione Marittima.

Nonostante i percorsi di formazione per le competenze trasversali e per l’orientamento non siano inclusi nell’offerta formativa riservata agli studenti lavoratori (i cosiddetti corsi serali), grazie alla ferma volontà delle parti, gli stessi vi potranno partecipare in qualità di uditori.

Il comandante Sciarra, nel suo intervento, ha sottolineato la necessità di acquisire una formazione nel mondo marittimo anche e soprattutto in ragione dell’importanza che il mare e l’economia del mare ricoprono attualmente nella realtà nazionale.

Il sindaco Francesco Ambrosino, invece, soffermandosi sulle peculiarità naturalistiche e paesaggistiche dell’arcipelago ponziano, ha richiesto ai giovani studenti di approcciarsi allo studio ed a questo nuovo progetto con la massima passione e coinvolgimento.

L’attività formativa inizierà nel mese di gennaio e sarà curata dalle donne e uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza, sino al termine del corrente anno scolastico.