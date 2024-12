Gaeta abbraccia i nuovi nati con un dono speciale

Il Comune di Gaeta annuncia l’adesione “ad un progetto unico e speciale che favorirà la consegna del kit la ‘Casa delle Coccole’, offerto da Energie Sociali Jesurum Lab in collaborazione con alcune istituzioni italiane”.

“Il progetto – commenta il sindaco Cristian Leccese – rappresenta un gesto di calore e vicinanza alle famiglie dopo un evento unico e speciale come la nascita di un bambino. Questa iniziativa non è solo un gesto di benvenuto ma anche un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare valore e sostegno per la nostra comunità”.





“Vogliamo essere vicini alle famiglie in questo momento così importante e pieno di gioia”, dichiara l’assessore Gianna Conte. “Con questo kit di benvenuto, intendiamo offrire un piccolo contributo per rendere più serene le prime settimane di vita del neonato e supportare i genitori in questo nuovo capitolo della loro vita”.

A tutti i neo-genitori residenti a Gaeta verrà offerto gratuitamente un kit ricco di prodotti utili per il bambino. Agli stessi verrà inviata una lettera dal Comune con tutte le informazioni su come ordinare il kit. Per riceverlo, basterà scansionare il QR code, aggiungere il prodotto al carrello e poi procedere all’ ordine inserendo il codice promozionale ricevuto.

Con questo progetto, l’amministrazione comunale di Gaeta conferma il suo impegno a sostegno delle famiglie e la volontà di creare una comunità sempre più attenta alle esigenze dei più piccoli.