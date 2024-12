Aggredisce la moglie, alla quale non poteva avvicinarsi: arrestato

Nella serata dello scorso 14 dicembre, i carabinieri della Stazione di Sezze hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 44enne indiano residente in paese: è accusato di inosservanza del divieto di avvicinamento alla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Nello specifico, su richiesta pervenuta al 112, i carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione della moglie dell’indagato, dove l’uomo, in evidente stato di alterazione, stava aggredendo la coniuge, nonostante le prescrizioni impostegli nell’ambito del procedimento penale che lo vede indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi.





Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso le camere di sicurezza dei carabinieri di Latina, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto nella mattinata di lunedì. All’esito, l’arresto è stato convalidato ed è stata emessa la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.