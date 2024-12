Uccise la moglie a Terracina, il 93enne suicida nella Rsa di Tivoli

Il 93enne Otello De Castris si è suicidato nella Rsa di Tivoli in cui era stato trasferito in stato di arresto. Il suo corpo è stato rinvenuto domenica, in circostanze al vaglio delle autorità.

L’anziano originario di Colleferro era stato arrestato dai carabinieri per omicidio, con l’accusa di aver ucciso l’82enne moglie Luisa Trombetta, delitto avvenuto lo scorso 26 novembre nella loro abitazione di Terracina, secondo le ricostruzioni a margine di una lite.





Inizialmente tradotto nella casa circondariale di Latina, in considerazione dell’età avanzata dopo qualche giorno De Castris era stato trasferito nella residenza sanitaria assistenziale in cui è stato rinvenuto privo di vita.