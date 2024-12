Prima l’esplosione, poi il crollo del villino: morte una bambina e la nonna

Dramma domestico, lunedì pomeriggio ad Aprilia. Intorno alle 17.30 un villino situato in via Apollo, in zona Genio civile, è esploso, per poi collassare e dare luogo a un incendio. Nell’incidente sono morte due persone, una ragazzina di 13 anni e la nonna.

Sul posto, tra le macerie del crollo, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e della sede centrale di Latina. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe addebitabile a una bombola di Gpl. Oltre alle due vittime, sarebbe stata coinvolta una terza persona, gravemente ferita.