Formia, rissa durante la partita di calcetto: sette Daspo

Nell’ambito delle attività di contenimento dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la polizia di Latina ha adottato sette provvedimenti di Daspo in seguito ai disordini registratisi lo scorso 23 novembre a Formia, presso il Palazzetto dello Sport di via Cinole, durante un incontro della serie B di calcio a 5 disputatosi tra la squadra del Formia Futsal e quella del Partenope Futsal, gara poi sospesa gara per motivi di sicurezza.

Gli agenti del Commissariato cittadino erano intervenuti al palasport in seguito a una segnalazione giunta al 112 per una rissa in corso. All’arrivo i tafferugli erano terminati, ma le prime informazioni riferite dal direttore di gara e dalle persone presenti che avevano assistito ai fatti permetteva di ricostruire la dinamica dei fatti.





“La rissa nasceva dall’atteggiamento assunto dal presidente della squadra Parthenope Fustal”, ricostruisce la Questura pontina. “Dopo circa 30 minuti dall’inizio dell’incontro, si allontanava dal rettangolo di gioco aizzando la tifoseria locale per poi all’esterno essere raggiunto da detta tifoseria, dando inizio dapprima ad un diverbio e poi ad una vera e propria rissa che vedeva coinvolti i tifosi locali e numerosi giocatori della squadra ospite, i quali davano man forte al loro dirigente e ponevano in essere comportamenti violenti quali lanciare oggetti contro i tifosi locali, finendo per colpirne alcuni, o scagliare una sedia contro un tifoso della squadra avversaria, che riportava una ferita guaribile in dieci giorni”.

Gli immediati riscontri effettuati dal personale del Commissariato e immediatamente trasmessi alla Questura, hanno consentito al personale della Divisione Anticrimine di valutare detti comportamenti ai fini dell’adozione di una misura di prevenzione. Venivano dunque adottati sette Daspo (divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive) per un periodo da due a cinque anni in base alla gravità dei singoli comportamenti e della loro incidenza sotto il profilo dell’ordine pubblico. Il divieto si estende a tutti gli stadi dove si svolgono manifestazioni sportive a qualsiasi livello calendarizzati e pubblicizzati.