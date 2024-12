Condanna per omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza, 67enne arrestato

Nel corso della mattinata di sabato, i carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno arrestato un 67enne residente a Sezze, già noto alle forze di polizia. L’uomo è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Latina – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla reclusione di 4 anni per i reati di omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza commessi nel 2011 a Pontinia.

L’evento di cui alla condanna riguarda un sinistro stradale avvenuto il 16 agosto 2011. L’uomo, alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, rimase coinvolto in un sinistro stradale, investendo il conducente di un ciclomotore. Quest’ultimo, per le gravi lesioni riportate, il successivo 7 settembre morì presso l’ospedale “Santa Maria Goretti”, dove era stato ricoverato a seguito dell’incidente.





L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.