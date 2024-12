Caporalato e altre irregolarità, sospese sette aziende agricole pontine

Nell’ultimo trimestre, nell’ambito dei servizi e finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del caporalato, condotti d’iniziativa congiuntamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina e ai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, i carabinieri del Comando provinciale hanno proceduto al controllo di 29 aziende agricole pontine operanti nel settore agroalimentare.

All’esito delle verifiche compiute, i carabinieri hanno riscontrato irregolarità di diversa natura presso 18 delle attività passate in rassegna. I controlli hanno permesso di vagliare la posizione di 140 lavoratori, di cui 130 extracomunitari. Tra essi, 18 lavoratori, tutti extracomunitari, sono risultati non regolarmente assunti, e uno di essi era anche privo di qualsiasi tipo di autorizzazione o permesso di permanenza sul territorio nazionale.





Alla luce delle irregolarità riscontrate, i carabinieri hanno proceduto alla sospensione delle attività produttive di sette aziende. In particolare, per una di esse si è proceduto al sequestro di natura penale di strutture fatiscenti adibite a dormitorio, cucina e deposito mezzi e attrezzi agricoli in uso all’azienda, nonché a deferire in stato di libertà 13 persone che, distintamente e a vario titolo, sono ritenute responsabili di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, mancata sorveglianza sanitaria, mancata valutazione dei rischi e violazione delle leggi afferenti l’impiego di lavoratori senza alcun contratto. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per più di 9mila euro.

Più approfonditi accertamenti nei confronti delle 18 aziende presso le quali sono state riscontrate irregolarità, hanno permesso di individuarne cinque quali destinatarie di fondi dell’Unione Europea. Pertanto, nell’ambito delle previsioni normative recentemente introdotte, per tre di queste è stata avanzata una segnalazione all’Agea per le valutazioni in ordine alla sospensione/revoca dei finanziamenti ottenuti, sulla scorta delle gravi violazioni delle condizioni di lavoro e ambientali riscontrate.