Benefici per la salute e usi culinari dell’olio ligure

L’olio ligure, famoso per la sua qualità superiore e il sapore unico, è un prodotto essenziale nella cucina mediterranea. Tra le varietà più apprezzate, l’olio Taggiasco si distingue per il suo aroma delicato e il gusto fruttato. Questo non è solo un prodotto di alta qualità ma anche un alleato per la salute e la cucina.

Ricco di antiossidanti, acidi grassi monoinsaturi e con proprietà antinfiammatorie, questo olio offre numerosi benefici per il benessere. La sua versatilità in cucina lo rende un ingrediente indispensabile per esaltare il sapore dei piatti e aggiungere un tocco di raffinatezza. Incorporare l’olio ligure nella propria dieta quotidiana può essere un passo semplice ma significativo verso uno stile di vita più sano e gustoso.





Come da anni ci mostra il Frantoio Fresia, l’olio in Liguria ha numerosi benefici per la salute e i molteplici usi culinari di questo prezioso olio nel tempo si vedono tutti. Scopriamo nell’articolo tutte le sue caratteristiche nutraceutiche e culinarie.

Caratteristiche dell’olio in Liguria

L’olio della Liguria, una zona caratterizzata da un clima mite e terreni favorevoli alla coltivazione degli ulivi. La varietà Taggiasca è particolarmente rinomata: le olive vengono raccolte a mano e l’olio estratto con metodi tradizionali, mantenendo intatte le sue proprietà organolettiche. Il risultato è un olio dal colore giallo dorato con riflessi verdi, dal sapore dolce e leggermente fruttato.

Benefici per la salute dell’olio EVO Ligure

L’olio ligure, e in particolare l’olio Taggiasco, offre numerosi benefici come racconta anche la Fondazione Veronesi per la salute grazie alla sua composizione ricca di nutrienti.

Ricco di antiossidanti

L’olio ligure contiene elevate quantità di polifenoli, potenti antiossidanti che aiutano a combattere i radicali liberi nel corpo. Questi composti sono essenziali per prevenire l’invecchiamento precoce delle cellule e ridurre il rischio di malattie croniche come il cancro e le malattie cardiovascolari.

Salute del cuore

Gli acidi grassi monoinsaturi presenti nell’olio Taggiasco contribuiscono a mantenere il cuore sano. Questi grassi sani aiutano a ridurre i livelli di colesterolo LDL (colesterolo “cattivo”) e aumentare quelli di colesterolo HDL (colesterolo “buono”), migliorando la circolazione sanguigna e riducendo il rischio di aterosclerosi.

Effetti antinfiammatori

Grazie alla presenza di oleocantali, un composto con proprietà antinfiammatorie simili a quelle dell’ibuprofene, l’olio ligure può aiutare a ridurre l’infiammazione nel corpo. Questo è particolarmente utile per chi soffre di condizioni croniche come l’artrite.

Controllo del peso

L’olio ligure può contribuire al controllo del peso grazie alla sua capacità di aumentare il senso di sazietà. Consumare una moderata quantità di olio d’oliva come parte di una dieta equilibrata può aiutare a ridurre l’appetito e promuovere una gestione del peso più efficace.

Usi culinari dell’olio taggiasco

L’olio ligure è un ingrediente versatile che può essere utilizzato in molte preparazioni culinarie, esaltando il sapore dei piatti e apportando benefici nutrizionali. Scopriamo quali:

Condimento per insalate

Grazie al suo gusto delicato, l’olio Taggiasco è ideale per condire insalate fresche. Aggiunge un tocco di eleganza e un sapore unico a piatti semplici come una caprese o un’insalata mista.

Marinature

L’olio ligure è perfetto per marinare carne, pesce e verdure. La sua capacità di penetrare nei cibi aiuta a mantenerli umidi e saporiti durante la cottura. Una marinatura semplice può essere fatta con olio Taggiasco, succo di limone, aglio e erbe aromatiche.

Cottura a bassa temperatura

L’olio ligure può essere utilizzato anche per la cottura a bassa temperatura, come nel caso del sauté o del brasato. Il suo punto di fumo relativamente alto lo rende adatto per queste tecniche, mantenendo inalterate le sue proprietà benefiche.

Pane e bruschette

Un modo classico per gustare l’olio Taggiasco è semplicemente versato su una fetta di pane fresco o tostato. Aggiungendo una spolverata di sale grosso e magari un po’ di pomodoro fresco, si può creare una bruschetta deliziosa e salutare.

Dolci

In alcune ricette tradizionali, l’olio ligure viene utilizzato anche nella preparazione di dolci. Può sostituire il burro in alcune torte e biscotti (esistono delle tabelle appostie sai?), conferendo una consistenza leggera e un sapore unico.