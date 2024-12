Controlli del fine settimana, denunciata una donna per furto

Proseguono le attività di controllo straordinario del territorio e di ordine pubblico nelle zone della movida latinense, coordinate dalla Polizia di Stato di Latina.

Anche in questo weekend sono stati disposti dalla Questura di Latina servizi volti al contrasto della criminalità e del degrado nonché servizi di ordine pubblico nella zona pub, con l’obiettivo di impedire la consumazione di reati e garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.





Nella mattina e nel pomeriggio di sabato, i controlli della Polizia di Stato hanno riguardato il contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di droga, con l’impiego delle pattuglie della Squadra volante e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio.

Sono state identificate oltre 116 persone e controllati 66 veicoli. Nell’ambito dei controlli, una donna di etnia rom ma di nazionalità italiana è stata denunciata per tentato furto aggravato.

Entrata con altre due donne in un negozio di articoli sportivi, anche queste di etnia rom ed in evidente stato di gravidanza, le tre hanno destato sospetti nella vigilanza, avendo al seguito un passeggino evidentemente vuoto.

Allertate le pattuglie, all’arrivo degli agenti due donne si erano già dileguate facendo perdere le proprie tracce, la terza invece era stata bloccata e trovata in possesso di merce da cui erano stati asportati i dispositivi antitaccheggio.

I poliziotti hanno poi scoperto che il passeggino al seguito era dotato di doppio fondo, presumibilmente proprio per essere utilizzato per il furto.

Condotta in Questura per gli accertamenti del caso, la donna, che ha confermato agli agenti sul posto di aver preso la merce ma che non ha opposto resistenza, è stata denunciata in stato di libertà per tentato furto aggravato.

Nelle serate di venerdì e sabato sera i servizi contro la mala movida disposti dal Questore di Latina per prevenire fenomeni di violenza urbana hanno visto impegnate nei controlli le pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto della polizia Provinciale.

Il servizio interforze, ha portato all’identificazione complessiva di 79 soggetti, alcuni dei quali con pregiudizi di polizia.

Impegnati attività anche i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Latina, che hanno verificato i locali della zona verificando anche il rispetto delle norme relative alla somministrazione delle bevande alcoliche, controlli che non hanno fatto emergere irregolarità.

Le attività di controllo straordinario e di ordine pubblico nelle zone della movida, proseguiranno anche nel corso delle prossime settimane, che vedranno un’intensificazione dei servizi in occasione delle festività natalizia.