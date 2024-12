Incidente in centro, imprenditore di Formia morto dopo 3 mesi di agonia

Grande cordoglio, a Formia, per la morte del 72enne Andrea Poccia, l’imprenditore coinvolto il primo settembre in un incidente stradale cagionato da un improvviso malore.

L’uomo è deceduto mercoledì in un letto dell’ospedale San Raffaele di Cassino, dopo una lunga agonia iniziata proprio nel giorno del sinistro, avvenuto nella centralissima Via Vitruvio: mentre era alla guida del suo Suv accusò un malessere che gli fece perdere il controllo, investendo un motociclista, che fortunatamente non riportò gravi conseguenze.





Poccia venne colpito da un infarto, i medici riscontrarono danni cerebrali, un aneurisma aortico e una lesione al midollo, iniziò un calvario protrattosi per tre mesi. Prima il trasferimento al San Camillo di Roma, poi quello al San Raffaele, quindi il ritorno presso il nosocomio capitolino per un aggravamento delle sue condizioni, infine il nuovo trasferimento all’ospedale di Cassino, in cui mercoledì è venuto a mancare.