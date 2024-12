Evade dai domiciliari, 33enne di Formia arrestato dai carabinieri

Nei giorni scorsi i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Formia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 33enne del posto per evasione.

Nello specifico, durante un servizio finalizzato al controllo delle persone sottoposte alla detenzione domiciliare, i militari dell’Arma hanno riscontrato l’assenza dell’uomo presso la propria abitazione, senza la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Il 33enne è stato rintracciato, poco dopo, mentre stava facendo rientro a casa.





Espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, all’esito della quale è stato convalidato l’arresto e disposta la medesima misura cautelare.