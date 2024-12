Recupero centri storici: l’Ater Latina propone un patto con i Comuni

Recuperare i centri storici in sinergia: è l’obiettivo di un’iniziativa messa in campo dall’Ater di Latina, che ha predisposto un accordo quadro per i Comuni pontini. Da un lato il bisogno dei Comuni, in particolari quelli piccoli, di trovare risorse e capacità tecniche per recuperare gli antichi borghi, dall’altro lato una domanda di alloggi popolari a cui non si riesce a dare risposte. “Ater mette a disposizione la propria cultura industriale per la manutenzione e gestione degli immobili, la loro realizzazione e ristrutturazioni”, fa sapere l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica.

Gli obiettivi della collaborazione sono:

riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente;

riqualificazione del sistema degli spazi pubblici;

rivitalizzazione del tessuto commerciale;

valorizzazione dei complessi di proprietà comunale;

razionalizzazione e implementazione dei sistemi di accessibilità;

riqualificazione urbana e ambientale della fascia circostante il centro storico;

Le finalità dell’accordo sono:

Interventi di recupero e di rigenerazione urbana finalizzati a promuovere la qualità sociale e la ricomposizione dei tessuti urbani;

Interventi di recupero di unità abitative da destinare ad edilizia residenziale pubblica che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria ed in particolare di alloggi attualmente non utilizzati per carenza manutentiva;

Interventi di recupero del patrimonio immobiliare pubblico e privato non utilizzato (sfitto invenduto) o sottoutilizzato;

Nuovi interventi di edilizia sociale (acquisto e nuova costruzione).