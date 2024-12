Pena definitiva per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, arrestato

Nel pomeriggio di lunedì, i carabinieri della Stazione di Prossedi hanno arrestato un 38enne. L’uomo è stato raggiunto un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Latina – Ufficio Esecuzioni Penali: deve espiare la pena di 6 anni, 9 mesi di reclusione a cui è stato condannato per i reati di “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” e “violenza sessuale aggravata”, commessi nell’anno 2020 a Carpineto Romano.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina a disposizione dall’autorità giudiziaria mandante.