Minacce e vessazioni all’anziana madre, 31enne di Latina in carcere

La polizia di Latina ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia emessa dal gip nei confronti di un 31enne del capoluogo, soggetto affetto da problematiche di natura psichiatrica.

L’uomo, è indiziato di maltrattamenti ai danni dell’anziana madre, che sarebbe stata in più occasioni minacciata di morte dal figlio, con violenze anche di natura psicologica che l’avrebbero portata a temere per la propria incolumità.





Dagli accertamenti eseguiti a seguito delle indagini svolte dagli investigatori della Squadra Mobile, originati della denuncia presentata dalla donna, è emerso un quadro di condotte violente e di vessazioni subite, acuite anche dalla patologia psichiatrica del giovane, che in alcune occasioni avrebbe tenuto comportamenti così aggressivi da costringere la donna a chiudersi a chiave in camera, per riuscire sfuggire alla sua ira.

“Le attività investigative svolte a riscontro della denuncia presentata dalla vittima – evidenzia la Questura pontina – hanno consentito di far emergere un quadro di pericolosità che ha portato alla richiesta e all’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, eseguita nel pomeriggio di lunedì dai poliziotti della Squadra Mobile”.