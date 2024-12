Minaccia la famiglia, poi aggredisce personale sanitario e carabinieri: arrestato

Giovedì scorso i carabinieri della Stazione di Itri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 37enne del posto, già noto alle forze di polizia, per il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, su richiesta del 112 i carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione dove l’uomo, in evidente stato di alterazione, aveva rivolto minacce gravi ai propri familiari e aggredito il personale del 118 intervenuto. Nella circostanza, l’uomo ha aggredito anche i militari dell’Arma che, dopo averlo bloccato, lo hanno tratto in arresto.





Dalla ricostruzione preliminarmente condotta dai carabinieri è emerso che l’uomo, precedentemente ricoverato presso l’ospedale “Dono Svizzero” di Formia a seguito di analogo evento, avvenuto nella serata precedente, si era allontanato dalla struttura sanitaria per fare ritorno a casa. Dove, in evidente contrasto con i familiari e in preda ad uno stato di agitazione verosimilmente dovuto all’uso di sostanze stupefacenti, come anticipato aveva minacciato gravemente i familiari e, successivamente, anche il personale del 118 intervenuto su richiesta dei parenti dell’indagato. “Pertanto – sottolinea il Comando provinciale dell’Arma – veniva richiesto l’intervento dei militari dell’Arma per il grave pericolo per l’incolumità di terzi e dell’indagato stesso, che aveva anche manifestato anche intenti malsani”.

Per quanto sopra, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo il 37enne è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza dei carabinieri della Compagnia di Formia. All’esito di tale udienza, oltre a convalidare l’arresto, l’autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.