Immigrati irregolari, la Questura di Latina: “Espulsioni incrementate del 500%”

Gli agenti della Questura di Latina, in conformità alle indicazioni del Dipartimento della Pubblica sicurezza, hanno avviato una meticolosa attività di contrasto all’immigrazione irregolare, sia attraverso servizi straordinari di controllo del territorio, sia mediante un’accorta analisi documentale del carteggio fatto pervenire all’Ufficio Immigrazione.

“In tale ottica sono state favorite le espulsioni volontarie, con programmi di rimpatrio assistito che nelle ultime due settimane hanno riguardato 10 persone”, sottolinea la Questura. “Con la collaborazione delle articolazioni della Polizia di Stato che operano sul territorio, l’Ufficio Immigrazione ha potuto conferire un rinnovato impulso alle espulsioni che, dal 1° maggio al 31 ottobre 2024 sono state 192 – con un incremento del 500% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – e, tra queste, 9 rimpatri diretti alla frontiera, 25 accompagnamenti presso i Centri di permanenza per i rimpatri e 30 rimpatri volontari assistiti”.





“È in corso – aggiunge la Questura – anche un accorto monitoraggio della popolazione detenuta, in stretto collegamento con la direzione della casa circondariale di Latina, grazie al quale circa un mese or sono è stato possibile concludere positivamente il rimpatrio di un cittadino liberiano gravato da numerosi e rilevanti precedenti penali e di polizia”.