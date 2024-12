Formia, ruba borsa in un bar: 36enne arrestata

Nella mattinata di mercoledì, durante un’attività mirata alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza di reato una 36enne straniera, ritenuta responsabile di un furto con destrezza perpetrato all’interno di un esercizio commerciale.

Nello specifico, i carabinieri hanno fermato l’indagata subito dopo aver rubato la borsa ad un’ignara signora intenta a bere un caffè all’interno di un bar del centro di Formia. La 36enne è stata trovata in possesso della borsa rubata poco prima, all’interno della quale vi erano la somma di 400 euro, diverse carte di credito, un telefono cellulare, le chiavi di casa e quelle dell’autovettura della vittima.





Espletate le formalità di rito, i carabinieri hanno trattenuto l’indagata presso le camere di sicurezza della Stazione di Scauri, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo. All’esito, l’arresto è stato convalidato ed è stata emessa la misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Latina e Frosinone. Nella circostanza, alla donna è stato inoltre notificato un foglio di via obbligatorio, con il divieto di ritorno nel Comune di Formia per tre anni.

“La predetta attività – sottolinea il Comando provinciale dei carabinieri – rientra tra quelle condotte normalmente dall’Arma nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, al fine di prevenire e, eventualmente, contrastare i reati di natura predatoria, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate del centro cittadino, dove i ladri pendolari mettono a segno le loro azioni criminose”.