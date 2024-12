Dai banchi al grande schermo: al via il progetto Cinema e Immagini per la Scuola

Una sala gremita, 815 studenti pronti a intraprendere un percorso unico, un progetto che promette di trasformare il cinema in un’arte capace di raccontare il territorio: martedì 3 dicembre 2024 ha preso ufficialmente il via il progetto CIPS (Cinema e Immagini per la Scuola), l’ambiziosa iniziativa promossa dal CPIA – Centro Provinciale d’Istruzione per gli Adulti – di Lenola, coordinato con passione dal professor Lucio Biasillo.

Finanziato dal Ministero della Cultura e classificatosi al secondo posto nella graduatoria nazionale, tra le 259 proposte presentate della sezione ‘Visioni Fuori-Luogo’, il progetto, che si avvarrà del coordinamento scientifico del professor Antonio Fasolo e della professionalità dei docenti Francesco Crispino e Marco Grossi, costituisce un percorso didattico che ridefinisce il ruolo della scuola come laboratorio di creatività e riflessione. “Questa iniziativa è molto più di un semplice programma educativo: è una porta spalancata sul mondo, un invito per i giovani a interpretare e trasformare la realtà attraverso il cinema”, ha dichiarato il professor Andrea Antogiovanni, rappresentante legale dell’Associazione Atena APS di Lenola e progettista dell’iniziativa.





Un duplice obiettivo, dunque, al centro del progetto intitolato “Il lungo viaggio”: educare i giovani all’arte cinematografica e al pensiero critico, valorizzando al contempo il tessuto culturale e paesaggistico del territorio. Il programma si articola in una serie di attività pensate per ispirare e coinvolgere. Un corso di formazione guiderà circa 40 docenti aderenti nell’esplorazione delle potenzialità didattiche del linguaggio cinematografico, mentre gli studenti saranno protagonisti di un ciclo di proiezioni presso il Supercinema Castello di Fondi, spazio pronto a trasformarsi in fucina di idee e riflessioni.

Tra gli otto film selezionati, spiccano Io Capitano di Matteo Garrone e Fuocoammare di Gianfranco Rosi, scelti per la loro forza narrativa e il loro impatto sociale. Questi titoli ispireranno gli studenti nei laboratori creativi, dove potranno approfondire il linguaggio delle immagini e cimentarsi nella realizzazione di un cortometraggio collettivo: un racconto corale che intreccerà i temi della migrazione con il tessuto culturale locale, offrendo una visione autentica e potente del territorio attraverso lo sguardo delle nuove generazioni.

Il progetto gode di una fitta rete di scuole e associazioni del territorio: nel comune di Lenola, partecipa l’I.C. ‘Giovanni XXIII’ (Scuola Sec. I grado ‘L. Da Vinci’ di Lenola), l’Associazione culturale ‘Pietro Ingrao’, la Cooperativa ‘L’Aquilone’; nel comune di Fondi l’I.C. ‘Amante’, l’I.C. ‘Milani’, l’I.T.I. ‘A. Pacinotti’, l’Istituto San Francesco, l’I.C. ‘Aspri’ (Scuola Sec. I grado ‘Buonarroti’) e l’Associazione culturale ‘G. De Santis’. Con l’obiettivo di concludere il progetto entro maggio 2025, il progetto CIPS si configura come una straordinaria opportunità di crescita, riflessione e dialogo, in grado di offrire ai giovani gli strumenti per interpretare e raccontare il mondo contemporaneo. Un’iniziativa che ambisce a lasciare un segno indelebile, capace di oltrepassare i confini della scuola e di estendersi in modo profondo e duraturo alla collettività, arricchendo il territorio di nuove storie e prospettive.