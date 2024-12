Le immagini esclusive di Lazio-Napoli, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia giocatasi giovedì sera e terminata con la vittoria della squadra di casa per tre reti a una, con tripletta – la prima in carriera – di Noslin e gol di Simeone per gli ospiti, eliminati dalla competizione. Di seguito, la fotogallery immortalata per h24notizie dal fotoreporter pontino Renato Olimpio.

FOTOGALLERY