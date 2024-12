Il ministro Valditara in visita al Filosi di Terracina

Visita giovedì mattina del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara presso l’Istituto Professionale Statale Alessandro Filosi di Terracina. Il Ministro ha avuto modo di visitare le aule dell’Istituto assistendo alle diverse attività, le cucine, fino ad arrivare alla Sala Valadier, dove gli studenti del Filosi hanno allestito un buffet realizzato interamente con prodotti del territorio.

«È un grande piacere che il Ministro Valditara abbia visitato, conosciuto e soprattutto apprezzato l’Istituto Filosi, che anno dopo anno si conferma un’eccellenza del nostro territorio. Un ringraziamento alla Dirigente e ai Docenti per il grande lavoro fatto e che continuano a fare, e agli studenti per lo straordinario impegno e passione. È bello vedere come sia nato anche un rapporto di sinergia tra l’Istituto e i ristoratori della Città, un binomio che valorizza ed esalta le nostre eccellenze e che dimostra come con il lavoro di squadra si possono ottenere i risultati migliori», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.

«Questa visita è una testimonianza della vicinanza al territorio e dell’impegno del Ministro Valditara, che ha sempre puntato la sua attenzione sui giovani e sulle scuole come punto di ripartenza. Un plauso a tutto l’Istituto Filosi che ha saputo modificare e aggiornare i tradizionali metodi di apprendimento attraverso le dimostrazioni e la pratica, e ai ragazzi per la splendida ospitalità e accoglienza. Sono davvero felice che questo incontro sia coinciso con l’arrivo di finanziamenti con fondi PNRR per il Filosi per un importo di oltre 863 mila euro, che saranno destinati tra le altre cose alla creazione di ambienti di apprendimento innovativi e di laboratori professionali digitali, oltre ad azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica», ha dichiarato l’Assessore alla Scuola Sara Norcia.