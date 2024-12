Arrestato per furto nel parcheggio della stazione

Nei guai un uomo di 46 anni già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno incastrato il tizio originario di Casoria in Campania, mentre stava tentando di infrangere il vetro di automobile parcheggiata per mettere a segno un furto nel parcheggio della stazione ferroviaria di Minturno.

È successo lo scorso 2 dicembre, l’uomo poi identificato e arrestato, è stato trovato in possesso di vari arnesi da scasso e altra refurtiva provento del furto in un’altra automobile. Per lui oltre l’arresto, che ha dato seguito alla decisione del Tribunale dell’obbligo di firma, anche la richiesta del foglio di via dalla città di Minturno.