Maltrattamenti alla compagna, 29enne denunciato a Minturno

Lo scorso 30 novembre i carabinieri della Stazione di Scauri di Minturno hanno deferito in stato di libertà un 29enne straniero abitante in zona, accusato del reato di maltrattamenti in famiglia.

Secondo quando emerso dalle attività di indagine svolte dai militari dell’Arma, l’uomo avrebbe posto in essere nei confronti della propria compagna convivente perduranti aggressioni fisiche e verbali, tali da costringere la donna, una 29enne anch’essa straniera, a lasciare il domicilio.





Il personale dell’Arma – con la stretta e sinergica direzione dell’autorità giudiziaria di Cassino – ha proceduto pertanto a denunciare l’uomo secondo quanto previsto e punibile dall’articolo 572 del codice penale e dalle normative del cosiddetto Codice rosso.