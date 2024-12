Fondi, Alessia Pecchia vince un altro mondiale di ballo latino

Ancora un traguardo di prestigio, per la giovane e talentuosa Alessia Pecchia. Nei giorni scorsi la ballerina di Fondi, tra i protagonisti dell’edizione in corso di “Amici”, ha lasciato momentaneamente il talent di Canale 5 per volare a Sarajevo. Una trasferta in Bosnia-Erzegovina che l’ha vista partecipare al campionato mondiale di ballo Solo Latin femminile, vinto riuscendo a bissare il risultato dell’anno passato: prima di Alessia, nella categoria di riferimento nessuno era mai riuscito a confermarsi sul gradino più alto del podio per due anni consecutivi. Un’ulteriore soddisfazione, seguita dal ritorno nella casa di Amici, che ha visto la ballerina accolta da cori e festeggiamenti.

