Attrezzi da scasso nascosti dietro un cespuglio, la scoperta a Latina

Nel corso del pomeriggio di lunedì, durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, nel transitare in una zona residenziale posa nell’immediata periferia del centro di Latina i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno notato due zaini con all’interno numerosi arnesi da scasso.

C’erano piedi di porco, corde, frullini e cesoie, tutto nascosto dietro un cespuglio. Materiale subito sequestrato, ritenendo che fosse stato collocato per compiere dei furti in quella zona. “Sono tuttora in corso accertamenti finalizzati a risalire ai soggetti a cui quanto in sequestro è riconducibile”, sottolinea il Comando provinciale dell’Arma.