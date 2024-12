Non vuole sottoporsi all’alcool test, patente ritirata

Nella notte dello scorso 30 novembre, i Carabinieri della Stazione di Sonnino hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 32 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, per rifiuto di sottoporsi al test alcolemico.

Nello specifico, i Carabinieri sono intervenuti a seguito di un incidente autonomo in cui era rimasto coinvolto il predetto alla guida dell’autovettura a lui in uso, intestata al padre. Nel corso dei conseguenti accertamenti, l’indagato si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, come richiesto dai militari operanti.





I Carabinieri per quanto sopra, hanno deferito l’uomo, procedendo al ritiro della patente di guida del 32enne e all’affidamento dell’autovettura a una ditta convenzionata.

