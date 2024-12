Maltrattamenti in famiglia, denunciato un 57enne

Lo scorso 28 novembre, i Carabinieri della Stazione di Formia, all’esito di attività investigativa, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo 57enne originario di Napoli e residente a Formia, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto ricostruito dalle attività d’indagine dei Carabinieri, l’individuo avrebbe, in più occasioni, posto in essere aggressioni fisiche e verbali nei confronti della propria coniuge che ha pertanto deciso di allontanarsi dall’uomo.





I Carabinieri di Formia, raccolti gli elementi a carico dell’uomo, lo hanno pertanto deferito alla competente Procura della Repubblica di Cassino ora chiamata a vagliare su quanto accaduto.