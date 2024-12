Oppone resistenza ai carabinieri, 42enne arrestato a Norma

Domenica sera i carabinieri della Stazione di Norma hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne del posto, già noto alle forze di polizia: è accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, durante un servizio di controllo del territorio gli operanti si sono imbattuti nell’uomo, che però… non doveva esserci. Almeno non lì: dallo scorso agosto, è sottoposto al divieto di accesso alle aree urbane per un anno. Alla vista delle divise, ricostruisce il Comando provinciale dell’Arma, il 42enne “con atteggiamento ostile minacciava i militari, opponendo resistenza” e “procurando a entrambi lievi lesioni”. Immancabile, a quel punto, l’arresto.





Il 42enne – nei cui confronti è stata richiesta contestuale misura di aggravamento del citato divieto – è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dei carabinieri di Aprilia. Lunedì, al termine dell’udienza con rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e l’autorità giudiziaria che ha disposto la misura cautelare dei domiciliari, fissando l’udienza per il 27 di gennaio.