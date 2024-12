Minaccia i genitori con un coltello, poi danneggia l’auto del fratello: un arresto a Fondi

A Fondi un uomo è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato per maltrattamenti in famiglia, minacce, danneggiamento e porto abusivo di coltello e bastone.

L’indagato, un soggetto con problemi psichiatrici, avrebbe minacciato i genitori brandendo un coltello e danneggiato l’autovettura del fratello, dapprima tagliando le gomme ed in seguito rompendo gli specchietti con dei calci. L’uomo, già in passato denunciato dai familiari, è stato quindi tratto in arresto dal personale intervenuto sul posto e condotto in carcere.





Sempre a Fondi, uno straniero è stato denunciato in quanto trovato alla guida dell’auto sotto l’influenza dell’alcol, con valori ben oltre il limite consentito.